ROMA – A Tg2 Post si parla di Ex Ilva. Ospite in studio c’è la senatrice del Movimento 5 Stelle Patty L’Abbate.

La domanda, ripetuta più volte dalla conduttrice Manuela Moreno, è semplice: “Senatrice, ma lei personalmente è favorevole o no allo scudo penale?“. Niente di complicato. Sì o no allo scudo penale? Le potenziali risposte sono semplici: sì o… no.

Ma la senatrice L’Abbate più volte non risponde e prende tempo (“Non è questa la cosa importante…”) finché non sfodera una soluzione a dir poco stravagante: “Lei – dice L’Abbate – mi fa una domanda che per me non ha importanza”.

Quindi? Cosa vuole dire che è una domanda “che non ha importanza?”. Perché non dovrebbe avere importanza? Tra l’altro la questione dello scudo penale è sempre stato un argomento importante per il Movimento 5 Stelle.

La risposta di L’Abbate non è passata inosservata e per qualche ora anche sui social non si è discusso di altro (più o meno). Tanti i commenti ironici: “E’ nata una nuova stella”, “abbiamo una nuova star”, “altro che Laura Castelli” (il riferimento è all’ormai famoso “questo lo dice lei” pronunciato dalla Castelli come risposta a Pier Carlo Padoan), “Castelli scanzate che è arrivata Patty”, sono solo alcuni dei commenti in circolo in queste ore sui social.

Fonte: Tg2, Twitter, Adnkronos, YouTube.