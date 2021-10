Exit poll elezioni comunali a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna: le prime proiezioni

Elezioni comunali 2021: gli exit poll confermerebbero Giuseppe Sala (centrosinistra) a Milano al primo turno, Torino al candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo, mentre a Roma la lotta tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello del centrosinistra Roberto Gualtieri sarebbe sul filo di lana, secondo le proiezioni Opinio-Rai, mentre Swg per il Tg La7 dà in testa con Michetti la sindaca uscente Virginia Raggi.

Ultimo aggiornamento ore 16:36

Comunali a Roma, exit poll: Gualtieri al 26-30%

In base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, alle comunali a Roma il candidato Roberto Gualtieri (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 26-30% seguito da Enrico Michetti (centrodestra) con il 24-28%. Seguono Carlo Calenda (Civiche) e Virginia Raggi (M5s), entrambi con il 18-22%.

Testa a testa tra Michetti e Gualtieri anche nella prima Proiezione per Opinio-Rai per le Comunali a Roma: per entrambi la forchetta è tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) è al 17-21%, Carlo Calenda al 16-20%.

Invece in base alla prima proiezione Swg per La7, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 29,9-33,9% seguito da un testa a testa tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri 21.1-25.1. Segue Carlo Calenda con 15,1-19,1%.

Comunali a Milano, exit poll: Sala al 53-57%

In base al primo Intention Tecné per Mediaset, alle comunali a Milano il candidato del centrosinistra Giuseppe Sala raggiungerebbe una forchetta del 53-57% seguito dal candidato del centrodestra Luca Bernardo con 33-37% e Layla Pavone (M5s) ferma al 2-6%.

Il primo dato certo è che a Milano c’è stato un notevole calo dell’affluenza alle urne: meno di un elettore su due è andato alle urne, un dato mai verificato in città. Alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l’affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.

Comunali a Torino, exit poll: Lo Russo al 43-47%

In base al primo Intention Tecné per Mediaset, alle comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 43-47% seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con 37-41% e Valentina Sganga (M5s) 6-10%.

Bologna, exit poll: Lepore al 61-65%

In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Bologna il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 61-65%, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 26,5-30,5%.

Napoli, exit poll: Manfredi al 57-62%

In base al primo Intention Tecné per Mediaset, alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 57-62 con Catello Maresca 19-23 e Antonio Bassolino 9-13.