Fabiana Dadone, Ergys Haxhiu: il compagno del ministro è diventato vigile urbano a Cuneo dopo aver vinto il concorso. Il compagno del ministro Dadone diventa vigile urbano. Il 37enne ha vinto il concorso, presterà servizio nel Cuneese.

Trent’anni dopo essere arrivato in Italia ancora bambino, con i primi sbarchi dall’Albania, Ergys Haxhiu diventa vigile urbano. Il 37enne ha vinto il concorso, classificandosi sesto in graduatoria, e prenderà servizio a Dogliani, Comune di 4.700 abitanti in provincia di Cuneo famoso per la sua produzione vinicola.

Come scrive l’Ansa, una bella storia di riscatto, con una curiosità in più: Haxhiu è infatti il compagno di Fabiana Dadone, esponente M5s ministro alle Politiche giovanili nel governo Draghi e, nel Conte bis, ministro della Pubblica amministrazione. Soddisfatto il sindaco di Dogliani, Ugo Arnulfo.

“Per noi è un sollievo, da un anno e mezzo l’unico vigile del paese ha dovuto gestire praticamente da solo l’emergenza Covid – spiega il primo cittadino – Adesso l’organico è adeguato e si potrà lavorare con più serenità“.

Il concorso per undici agenti di polizia locale è stato gestito dal Comune di Bra ed era finalizzato a trovare nuovo personale anche per i Comuni di Mondovì, Corneliano, Dogliani, per l’Unione montana Alta Langa e l’Unione dei Comuni di Langa e del Barolo.

Haxhiu ha scelto Dogliani perché vicino a Carrù, dove vive con i due figli piccoli e, quando gli impegni di governo non la trattengono a Roma, con la compagna ministro.

Come conclude l’Ansa, per lui nessun favore: sarà in prova per sei mesi, come gli altri nuovi vigili urbani, e dovrà sostenere il corso di formazione e l’abilitazione regionale.