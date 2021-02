Farisaico, l’aggettivo usato da Draghi nel discorso di insediamento finisce subito su Google Trends

“Parità di genere non significa un farisaico rispetto delle quote rosa”, ha detto Mario Draghi nel suo discorso programmatico al Senato. E subito su Google la parola ‘farisaico’ è diventata trend, tra le più cercate di questa mattina di mercoledì 17 febbraio.

Draghi dice “farisaico”: boom di ricerche su Google

Il neo presidente del Consiglio stava parlando della mancanza di parità di genere in Italia: “L’Italia presenta oggi uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa, oltre una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo”, ha detto Draghi.

E poi la parola ‘misteriosa’: “Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro”.

Le ricerche su Google

Subito sul web una tra le parole più cercate sono uscite “farisaico sinonimo”, con molti utenti nel dubbio. L’impennata dell’indicizzazione è stata del 110%.

Per inciso. Il vocabolario Treccani online spiega: fariṡàico agg. [dal lat. tardo pharisaicus] letteralmente – Di o da fariseo, dei farisei: la setta farisaica. Più spesso in senso figurato, di atto o comportamento formalistico, ipocrita, dettato da finto zelo o comunque falso, che nasconde le vere intenzioni di chi lo compie: osservanza farisaica; promesse, assicurazioni farisaiche; con farisaica premura.