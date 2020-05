Fase 2, Governo a Regioni: dal 18 maggio ok a riaperture bar, ristoranti e parrucchieri (foto ANSA)

ROMA – Le Regioni potranno riaprire in autonomia le attività a partire dal 18 maggio ma il governo avrà la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus.

E’ quanto emerso nel corso dell’incontro tra il governo e le regioni per la Fase 2.

Gli interventi saranno tempestivi, viene spiegato, in stretto contatto tra governo e regioni.

Entro mercoledì o giovedì di questa settimana saranno pronti i protocolli di sicurezza per i diversi settori, elaborati dal comitato tecnico scientifico di concerto con l’Inail.

Restano fuori per il momento i cinema, i teatri, i concerti, le palestre e le piscine, tutte attività per le quali il rischio di assembramento è ancora troppo alto.

“Conte – dice il governatore ligure Giovanni Toti – ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2.

Dal 18 maggio si potranno quindi aprire le attività sotto la nostra responsabilità e in base alle esigenze del territorio.

Il Governo farà le sue proposte che verranno integrate da quelle degli enti locali”.

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, durante l’incontro tra il governo e le regioni ha spiegato – viene riferito – che ora si apre una nuova fase durante la quale sarà necessaria la responsabilità di tutti. (fonte ANSA)