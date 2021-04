Federico D’Incà chi è, età, altezza, moglie, figli, curriculum, pagina Facebook del ministro dei Rapporti col Parlamento

Chi è Federico D’Incà: età, altezza, moglie, figli, curriculum, pagina Facebook del ministro dei Rapporti col Parlamento. D’Incà è stato confermato da Mario Draghi nel ruolo già ricoperto nel governo Conte bis. Aveva preso il posto del collega di partito Riccardo Fraccaro. Entrambi sono stati eletti con M5s.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Federico D’Incà

Federico D’Incà è nato a Belluno il 10 febbraio 1976. Allo stato attuale ha dunque 45 anni. E’ del segno zodiacale dell’Acquario. Non conosciamo l’indicazione esatta della sua altezza, ma chi lo ha visto dal vivo assicura che sia molto alto.

Residente a Trichiana, nel comune di Borgo Valbelluna (Provincia di Belluno), si è laureato in economia e commercio presso l’Università di Trento. D’Incà è stato analista di sistemi di gestione informatici in una società privata fino al 2013. In precedenza ha lavorato come quadro caposettore in una multinazionale della grande distribuzione e responsabile della qualità in un’azienda di robotica e automazione.

Moglie Laura, figlia e Facebook: vita privata di Federico D’Incà

Della vita privata di Federico D’Incà sappiamo che ha uan moglie, di nome Laura, e una figlia. A proposito della figlia, durante una intervista a Tagadà disse che la bambina gli avrebbe chiesto di fare il ministro dei bambini piccoli.

D’Incà ha una pagina Facebook ufficiale, sulla quale parla soprattutto di temi politici, ma non disdegna battute che mischiano figura pubblica e vita privata.

Curriculum vitae, carriera politica di Federico D’Incà, il “ministro Wolf”

Negli ambienti politici D’Incà viene scherzosamente apostrofato come “ministro Wolf“. Si vuole alludere alla sua capacità di risolvere problemi (come il Mr Wolf di Pulp Fiction).

Per quanto riguarda curriculum vitae e carriera politica del ministro, sono reperibili facilmente sui siti istituzionali.

Dal 2010 è diventato attivista del Movimento 5 Stelle.

Nel 2013 si è candidato con il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche ed è stato eletto deputato nella circoscrizione VIII Veneto 2.

È stato prima capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati e, successivamente, presidente del gruppo parlamentare.

Nel 2016 ha ricoperto il ruolo di vice presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Nel 2018 è stato rieletto con il Movimento 5 Stelle e, nel mese di giugno dello stesso anno, è stato nominato Questore della Camera dei deputati, incarico ricoperto fino a settembre 2019. Quando è diventato ministro dei Rapporti col Parlamento con il governo Conte bis. Incarico confermato anche dall’attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi.