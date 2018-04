TRIESTE – La sorella si candida con il Partito Democratico. Lui si avvicina al Movimento 5 Stelle. E il padre, furioso, ripudia le scelte del figlio.

Federico Grim è stato già indicato dal candidato presidente pentastellato del Friuli Venezia Giulia Alessandro Fraleoni Morgera come possibile assessore regionale all’ambiente in caso di vittoria. Ma il padre, Dario Grim, noto manager in ambito portuale, armatoriale e logistico, sembra non essere contento della scelta del figlio.

Molto più, sembra invece esserlo, per la scelta della figlia, Federica, di candidarsi col Partito Democratico. E ora Dario Grim fa sapere in diretta televisiva sula televisione locale Telequattro che non vuole che si accosti “il nome di mia figlia con mio figlio Federico, che ha fatto una scelta scellerata, assolutamente non condivisa né da me né da mia moglie che siamo tra i soci del Partito democratico e siamo ovviamente a fianco di nostra figlia Antonella Grim”.

Il padre contrariato dal figlio ha anche emesso: “Una scelta contro il parere mio e di mia moglie e di cui avrà modo di pentirsi, non serve a niente, non è minimamente pensabile che questo M5s possa vincere le elezioni, quindi tutto questo finirà tra una settimana. Sono parole che colpiscono, dette da un papà, ma non condivido minimamente la scelta di mio figlio, che Dio lo aiuti”.

Antonella Grim appare dispiaciuta dalla parole del padre e spiega: “Mi dispiace che mio padre, una persona davvero buona, non abbia accolto con la stessa serenità questa opportunità e spero che le cose ritornino nella giusta dimensione”. E allora: “Gli faccio un grande in bocca al lupo, è chiaro che io sto lavorando legittimamente affinché sia il centrosinistra a vincere le elezioni del 29 aprile”.