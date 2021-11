Fedez in politica nel 2023? La sua società registra il dominio fedezelezioni2023.it

La società Zdf Srl, che fa capo a Fedez, ha registrato un dominio sul web che sembra annunciare una partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche (che si terranno nel 2023): Fedezelezioni2023.it..

A confermarlo all’Adnkronos uno degli It manager della Zdf: “Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna”, ha spiegato il responsabile dell’area informatica della società raggiunto telefonicamente.

Articolo aggiornato alle 13:15

Davvero Fedez vuole scendere in campo o si tratta soltanto di pubblicità? Per ora è impossibile saperlo.

Fedez e il DDL Zan

Spesso polemico con la Lega di Matteo Salvini più volte il rapper negli anni è entrato nel dibattito politico. Negli ultimi mesi per esempio più volte Fedez con la moglie Chiara Ferragni si era detto a favore del DDL Zan, poi bocciato in Parlamento.

Fedez e l’intervista a GQ: “Sono felice di rischiare qualcosa per quello in cui credo”

“Sono felice di rischiare qualcosa per quello in cui credo. Ma sarei un pazzo se ci fosse dietro una strategia. Ci sono dei sondaggi, che trovo esilaranti e tragicomici, che sostengono che sarei il terzo partito italiano. Quindi chi si sente attaccato si spaventa sempre di più. Credo che quando i leader politici vogliono fare dibattiti con me e invece dicono ai loro compagni di partito di non misurarsi nel merito di provvedimenti come il Ddl Zan (proposta di legge contro la omotransfobia, ndr), significa che c’è una problema enorme. Io sono solo un cittadino che si pone delle domande”.