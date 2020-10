Il premier Conte ha chiamato Fedez per sensibilizzare i giovani ad usare la mascherina, Salvini ha ironizzato su questa telefonata ed il cantante gli ha risposto: “Parla lui che nemmeno indossa la mascherina…”.

Il coronavirus dilaga nel nostro Paese e per questo il premier Conte ha chiesto l’aiuto di Fedez e Chiara Ferragni per sensibilizzare i giovani all’uso delle mascherine.

Infatti i coprifuoco in diverse Regioni italiane servono soprattutto per combattere la movida.

Le restrizioni sono indirizzate soprattutto ai giovani che potrebbero prendersi il virus e viverlo da asintomatici ma potrebbero attaccarlo a loro parenti anziani e debilitati.

Conte ha scelto Fedez e la Ferragni perché sono tra i vip più seguiti sui social network.

Infatti sfogliando la classifica stilata da ‘Influencer Wiki’ apprendiamo che Chiara Ferragni è l’italiana più seguita sui social network, mentre il marito Fedez è quinto dietro a Gianluca Vacchi, Belen Rodriguez e Call of Duty edizione italiana.

Ma la mossa più che razionale di Conte, non è andata giù a Salvini che ha polemizzato in questa maniera:

Fedez ha replicato al leader della Lega con il seguente post su Twitter:

“Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: “Non ce l’ho e non me la metto”, 27 Luglio 2020. Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni”.