ROMA – “Far usare i mezzi della Polizia al figlio come pare aver fatto Salvini spero non sia vero” scrive Maria Elena Boschi su Twitter commentando la vicenda del figlio 13enne di Matteo Salvini ripreso su una moto d’acqua della polizia a Milano Marittima. “Pensano di stare in un film e invece sono al governo. Io continuo a fare opposizione ma che errore è stato non fare subito la mozione di sfiducia contro Salvini. Che occasione persa”, conclude.

Il popolo social però non sembra essere d’accordo con la ex ministra nel governo Renzi: “Ma non era in vacanza? Se la faccia questa vacanza, ci privi della sua presenza, grazie”, scrive una utente. “Complimenti, dopo la Russia, ne avete inventata un’altra”, aggiunge un altro. E ancora: “Ricordiamo anche Matteo Renzi che prendeva aerei privati a spese nostre (sempre e solo quello che ti conviene dire). Falsa come una banconota da 6 euro”. (fonte ANSA – TWITTER)