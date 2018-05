ROMA – “Imparamose bene l’Europa che Mattarella la chiede sempre”, il corrosivo Osho (famoso per i suoi lampi ironici sui social) colpisce come al solito il bersaglio, in questo caso cogliendo quel misto di inesperienza e approssimazione degli anti-sistema catapultati a Palazzo. I Salvini e i Di Maio come studentelli alle prese [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]con gli esami di fronte al severo Mattarella, tra consultazioni e vertici, programmi e illusioni.

“Finimo la flat tax, poi famo merenda”, segnala un’altra vignetta dell’ineffabile Osho, sotto la foto di una riunione in cui gli apprendisti governanti compulsano una montagna di dossier. Ma non c’è solo Osho, in rete è una gara a chi la spara più simpatica. E cattiva.

“Ha gli occhiali? È europeista? Vuole chiudere le frontiere?”, si chiede “Logaritmico 1.7” su Twitter riferendosi all’assenza di un nome certo come premier, ricordando il gioco da tavolo “Indovina chi”. Avvistati fotomontaggi di Di Maio/Merkel (“Proponiamo un accordo alla tedesca: chi ci stesse?”), Di Maio /Harry Potter, Doi Maio/Salvini versione gemelle di Shining.