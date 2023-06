“Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio.

Flavia Franzoni, moglie di Prodi, morta su un sentiero francescano

Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all’improvviso, forse a causa di un malore.

Soccorsa sotto un violento temporale

Sono state due squadre del servizio regionale Umbria del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico a recuperare la salma di Flavia Franzoni su un tratto della via di Francesco, nell’eugubino dove era impegnata in un’escursione.

L’intervento – in base alla ricostruzione degli stessi soccorritori – è stato compiuto su richiesta della centrale operativa del 118 di Perugia. Le due squadre sono giunte via terra con personale tecnico e sanitario.

Nonostante i “numerosi” tentativi di rianimazione operati sotto un “violento” temporale che ha anche impedito l’arrivo dell’elisoccorso – sempre secondo quanto riferito dal soccorso alpino – per la donna non c’è stato più nulla da fare. Ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un’altra squadra di soccorso del 118.