ROMA – Se Silvio Berlusconi intende espellere 600 mila immigrati dall’Italia, come ha annunciato ieri, il candidato presidente della Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, ha ribadito che se eletto chiederà che i 100 mila irregolari “certificati” dal Viminale in Regione siano rimpatriati.

Senza commentate i numeri proposti dal Cavaliere e da Matteo Salvini, su Radio Capital l’esponente della Lega ha sottolineato di parlare “per la Lombardia. I numeri li ho perché arrivano dal ministero – ha spiegato – Io chiederò che venga rispettata la legge in base alla quale chi non ha titolo per restare sul nostro territorio deve essere espulso” e il compito di “mettere in pratica la legge spetta al ministero”.

“Una incontrollata immigrazione – ha sottolineato – può creare tensioni”.