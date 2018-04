Forza Italia, la corrente dei dissidenti. Il vertice Sardone, Donazzan, Palozzi

ROMA – In Forza Italia nasce la corrente dei dissidenti. Corrente guidata da Silvia Sardone, 35 anni, neoeletta al Consiglio regionale in Lombardia, Elena Donazzan, 45 anni, assessore al Lavoro con Luca Zaia in Veneto e Adriano Palozzi, 45 anni, confermato al Consiglio regionale del Lazio, dove siede dal 2013.

I tre hanno organizzato un vertice a Milano per il prossimo giovedì. Non ci sarà però Giovanni Toti. Lo spirito del vertice di giovedì però è nelle corde del governatore ligure, che, intervistato dal Corriere della Sera, chiarisce: “Condivido molte delle critiche e delle posizioni espresse dai miei colleghi. Però, io credo che al momento non sia il caso di lanciarsi in fughe in avanti che non si sa bene dove vadano a parare”.