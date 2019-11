ROMA – “Nuovi poteri per Roma Capitale”. Lunedì 25 novembre alle ore 15:30 presso la sala della protomoteca in Campidoglio, si svolgerà il Convegno ‘La Riforma di Roma Capitale D’Italia: più poteri, più efficienza’. Alla presenza dei vertici di Forza Italia, sì discuterà dei poteri e del ruolo da attribuire a Roma per consentire una gestione degna delle altre grandi capitali europee.

Come riporta Davide Bordoni, coordinatore romano di FI e capogruppo nell’Assemblea Capitolina, “ripartiamo dalla riforma del 2009 approvata dal Governo Berlusconi e vuole completarla in termini di maggiori risorse economiche e possibilità amministrative svincolandosi dalla Regione. Tra i temi del dibattito affronteremo la pericolosa condizione di degrado presente in Città, la quale, ormai giunta a livelli inaccettabili, procura un sensibile danno di immagine con pesanti ripercussioni su turismo e commercio che rallentano l’economia cittadina”.

Parteciperanno all’evento Franco Bechis, direttore del quotidiano Il Tempo, Francesco Saverio Marini, Ordinario di Diritto Pubblico presso l’università di Tor Vergata, oltre che tutti i rappresentanti istituzionali ai vari livelli di Forza Italia.