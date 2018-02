ROMA – Francesca Barra, neo candidata con il Pd di Matteo Renzi in Basilicata, può vantare il record della più breve conduzione di un programma radiofonico degli ultimi anni. Si è consumata infatti in due settimane la sua conduzione di “Bella Davvero”, il programma Rai di Radio Due fatto apposta per incensare le meraviglie dell’Italia, con l’esordio datato 13 gennaio, dodici giorni prima della candidatura della Barra.

Come scrive L’Espresso: “E dire che era stata proprio Barra a volere, per il suo esordio radiofonico, una puntata tutta e solo dedicata alla Basilicata: la sua terra, la sua infanzia, i suoi ricordi, il suo futuro fortino elettorale. Che si sia trattato soltanto di un caso è, soprattutto col senno del poi, la convinzione meno diffusa nei palazzi della Rai, trasformatasi in involontario megafono di un futuro candidato – peraltro alla faccia della par condicio. Ogni traccia, in tempi lampo, è stata cancellata dal sito internet del programma e dai social dell’azienda”.