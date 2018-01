ROMA – Un padre candidato con Silvio Berlusconi e un fratello di nome Vittorio Benito. Francesca Barra si candida con il Pd in Basilicata, la sua terra, ma ricorda la sua famiglia di destra.

Intervistata da Chiara Maffioletti del Corriere della Sera, la giornalista e conduttrice ha raccontato:

E dire che il suo compagno Claudio Santamaria era vicino al Movimento 5 stelle. Lui e la Barra si sono sposati a fine novembre negli Stati Uniti e presto vorrebbero far registrare il matrimonio anche in Italia. E poi, magari, fare anche un figlio.

Intanto Barra correrà alle elezioni del 4 marzo con il Pd:

“Ho detto subito sì. Ho sempre inteso i temi di cui mi sono occupata con il mio lavoro come battaglie politiche, anche se mai di partito. Nel referendum sulle trivelle, ad esempio, ero contro Renzi. L’amore per la mia regione mi spinge ad accettare questo rischio enorme: se andasse male, non potrei tornare a fare la giornalista. Punto sulla mia capacità di ascoltare la gente. Non ho interessi personali, anzi, sto rinunciando a quanto avevo per questa missione. Non mi importa essere un politico, ma una persona per bene che lotta per dare voce alle persone. Cosa che forse i politici “veri” non hanno fatto molto finora…”.