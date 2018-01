ROMA – Torna a parlare Francesca Immacolata Chaouqui, pr e lobbista coinvolta in un caso di fuga di notizie in Vaticano. “Ecco chi influenza i leader Berlusconi e Salvini. Giulia Bongiorno? Potrebbe essere premier”.

Chaouqui è intervenuta lunedì mattina ai microfoni di ECG, il programma di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Sulle scelte di chi compone le liste elettorali, la pr calabrese ha detto:

“Le liste elettorali sono espressione della vera forza dei leader partitici. Sia di quelli che vediamo sempre in tv, sia degli altri. Berlusconi sta decidendo i collegi e le candidature insieme a Ghedini, Gianni Letta e vicino a lui c’è Licia Ronzulli, forse la persona che gli organizza l’agenda e quella che gli è più vicino in questo momento. Un ruolo molto importante ce l’ha anche Tajani. Per quanto riguarda Renzi, c’è una logica diversa. Sta decidendo prevalentemente da solo, per quanto riguarda la sua corrente. Franceschini ha come persona più vicina in questo momento Alberto Losacco, che decide con lui chi entrerà come candidato nel Pd nella compagine franceschiniana. E poi c’è l’area che afferisce a Prodi, che nell’ombra, rimanendo un passo indietro, sta riuscendo ad orientare molto quello che sta accadendo in quell’area in questo momento. Sul Movimento Cinque Stelle, non capisco la loro demonizzazione dei politici di professione”.