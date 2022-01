Franco Frattini chi è: dove e quando è nato, età, moglie, figli, vita privata, carriera

Tra i tanti, forse troppi, nomi che stanno circolando in queste ore intorno al toto-Quirinale c’è anche quello dell’ex ministro degli Esteri Franco Frattini.

Dove e quando è nato, età e biografia di Franco Frattini

Nato a Roma il 14 marzo del 1957, Franco Frattini ha quindi 64 anni. Laureato in giurisprudenza nel 1979, Frattini ad inizio anni ’80 inizia la sua carriera prima come avvocato dello Stato e poi come magistrato del TAR Piemonte.

La carriera politica di Franco Frattini

Franco Frattini è stato segretario della Federazione Giovanile Socialista Italiana (FGSI) e membro del Partito Socialista Italiano. Poi dal 1994 l’ingresso in Forza Italia.

Nel 1994 diventa ministro della Funziona Pubblica nel governo Dini. Dal 1996 al 2001 è presidente del comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti. Nel 2001 viene nominato per la seconda volta ministro per la Funziona Pubblica. Nel 2002 diventa ministro degli Esteri. Nel 2004 viene nominato come commissario europeo per la Giustizia. Dal 2008 al 2011 Frattini viene scelto di nuovo come ministro degli Esteri nell’ultimo governo Berlusconi.

Nel 2012 lascia il Popolo della Libertà ed abbraccia il progetto politico di Mario Monti.

Moglie, figli e vita privata di Franco Frattini

Franco Frattini per diversi anni è stato sposato con la dermatologa Chantal Sciuto, sua moglie e madre di sua figlia Carlotta. Il matrimonio è finito nel 2009 e l’anno successivo si è sposato con Stella Coppi.