ROMA – Il Consiglio dei ministri, nella riunione appena conclusa, ha deciso la proroga dell’incarico del capo della Polizia Franco Gabrielli. Lo si apprende da fonti di governo. Il mandato biennale di Gabrielli sarebbe scaduto il 19 maggio.

Quella del governo era una decisione pressoché scontata, visto che era già stato deciso di confermare l’incarico per il capo del Dis, Alessandro Pansa. Una linea precisa, anche visto il delicato politico, necessaria per garantire continuità e stabilità agli apparati della sicurezza dello Stato. Il rinnovo degli incarichi, comunque, non escluderebbe che un eventuale nuovo governo possa decidere di cambiare questi vertici. (Corriere.it)