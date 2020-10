Ballottaggio Agrigento, Franco Miccichè è il nuovo sindaco della città siciliana. Battuto Lillo Firetto

Franco Miccichè è il nuovo sindaco di Agrigento. Miccichè è sostenuto da parte del centrodestra e da liste civiche. Ha battuto lo sfidante Lillo Firetto, sindaco uscente sostenuto da liste di centro.

Firetto, sostenuto da liste civiche di centro ma anche da Pd e Iv, deve lasciare la poltrona. Netta la vittoria di Miccichè, il medico “autonomista” che dopo il primo turno, quando a sorpresa si era piazzato primo sparigliando i pronostici, aveva ricevuto l’endorsement di Nello Musumeci ma anche il sostegno del movimento del governatore (DiventeràBellissima), di Forza Italia e FdI.

Miccichè ha stravinto con oltre venti punti di vantaggio, superando il 60% dei consensi, mentre Firetto si è fermato attorno al 40%.

Un risultato che potrebbe avere delle ripercussioni sugli assetti, già fragili, del centrodestra in Assemblea siciliana: tra i big sponsor di Firetto c’era infatti il deputato Carmelo Pullara, capogruppo dei Popolari e autonomisti e l’unico a criticare in modo aperto Musumeci per l’endorsement a Miccichè a pochi giorni dal ballottaggio.

Con l’addio di Firetto naufraga anche l’esperienza di ‘civismo” che l’ex sindaco stava portando avanti.

A Carini vittoria del centrosinistra

E mentre ad Agrigento trionfa il centrodestra, che ritrova la quadra proprio in vista del ballottaggio, a Carini, polo industriale a poco più di 20 chilometri da Palermo, il centrosinistra, “orfano” del M5s, riesce a spuntarla sulla storica coalizione rivale.

Seppure di misura, l’uscente Giuseppe ‘Giovi’ Monteleone, che in campagna elettorale aveva avuto il sostegno del ministro Francesco Boccia, vince sul rivale Salvatore Totò Sgroi (centrodestra): 51,01 a 48,99%. Appena 230 voti in più.

“E’ un bel risultato la riconferma di Giovi Monteleone – commenta il segretario dem in Sicilia, Anthony Barbagallo – Un sindaco targato Pd, storico iscritto, che ottiene il secondo mandato dopo il buon lavoro svolto nei primi cinque anni: riparte dal territorio e dalle esigenze dei cittadini per riaffermare la buona politica”.

Molto locale il voto negli altri due comuni: ad Augusta (Sr) e Floridia (Sr) sono stati eletti due sindaci civici.

Bassa l’affluenza in tutti e quattro i comuni alle urne in questo secondo turno di amministrative: meno 14-20 per cento rispetto al primo turno. (Fonte: Ansa)