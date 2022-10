Fratelli d’Italia sfiora il 30%, calano Fi e Lega: Pd in calo resta secondo, M5S in crescita è terzo. Il sondaggio Ipsos (foto Ansa)

Ad un mese dalle elezioni e a pochi giorni dalla formazione del Governo, il partito di Giorgia Meloni viene dato in crescita in ben due sondaggi diffusi in queste ore. Euromedia Research (clicca qui per leggere tutti i dati su Blitz) la dà però al 28,5%. Ipsos, il cui sondaggio è stato ripreso oggi dal Corriere della Sera, dà il partito della premier vicino al 30%: 29,8% per l’esattezza, con una crescita rispetto alle ultime elezioni del 3,8%.

Sondaggio Ipsos, Fratelli d’Italia al 29,8%: in crescita del 3,8% a discapito di Lega e Forza Italia

La Lega, dall’8,8% (i dati si riferiscono al risultato ottenuto il 25 settembre alla Camera), sarebbe calata all’8% perdendo 0,8%. Forza Italia cala del 2% passando dall’8,1% al 6,1%. In crescita anche Noi Moderati che passano dallo 0,9 % all’1,1% (più 0,2%).

Passando all’opposizione, il Pd si conferma il secondo partito con il 18,8% (-0,3%) a discapito del sondaggio di Euromedia Research che dava il partito di Letta terzo con M5s avanti di quasi un punto. I dati, nel sondaggio di Euromedia non erano però riferiti ai soli voti della Camera.

Movimento 5 Stelle guadagna 0,4%

Movimento 5 Stelle, che alla Camera ha preso il 15,4%, ora sarebbe al 16% guadagnando 0,4 punti percentuali.

In calo anche Sinistra Italiana-Verdi (-0,1) e +Europa (sempre -0,1%). Stabile Italia Civica di Di Maio (o,6%), in crescita Italexit (al 2.4%, +0,5%) e Unione Popolare (dall’1,4% al 2,1% con una crescita dello 0,7%).