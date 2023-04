Friuli al voto, esito annunciato. Elezioni regionali senza brividi particolari. Pronostici concordi: vittoria del governatore Massimiliano Fedriga.

Fedriga, 43 anni, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal 2018 , leghista della prima ora, già deputato alla Camera (3 legislature). È subentrato cinque anni fa, sconfiggendola senza remore né rimedi, alla dem Debora Serracchiani-

È sostenuto dal centro destra compatto e da un paio di liste minori (Fedriga presidente e Autonomia Responsabile). Ammette: ”Sarà la vittoria di tutta la coalizione e delle liste civiche che mi sostengono“.

QUATTRO CANDIDATI, 11 LISTE

Il Governatore uscente dovrà vedersela con tre schieramenti: Azione-Italia Viva (insieme a +Europa e Renew Europa), Insieme liberi dell’avvocata Giorgia Tripoli (sostenuta da Italexit con Paragone) e l’asse Pd-M5S-Verdi Sinistra più altre tre liste minori (Slovenska Skupnost, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra Fvg). Elettori chiamati alle urne : 1.115.889. Si vota a Udine, Sacile e in 19 Comuni con meno di 15 mila abitanti. In 24 comuni si nomineranno anche altrettanti sindaci. Si vota domenica e lunedì. La campagna elettorale è stata breve e semplice. Meloni, a Salvini e Tajani sono venuti a Udine. Elly Schlein a Trieste.

FLOP ANNUNCIATO PD – M5S

I pronostici parlano chiaro. L’asse Pd Cinque stelle è destinato a naufragare. Giuseppe Conte si è totalmente defilato per evitare di mettere la faccia sulla ennesima batosta. Invece Elly Schlein si è presentata a Trieste mettendo in luce le differenze tra il PD è una “ Destra che governa da troppo tempo in questi territori e che pratica l’esclusione”.

La neo segretaria Dem ha parlato a sostegno di Massimo Moretuzzo, candidato presidente del FVG e di Alberto Felice De Toni candidato sindaco a Udine. Elly ha affrontato temi come lavoro, diritti dei bambini, diritto alla sanità pubblica e alla salute mentale, industria e ecologia.

Ha detto:” Come è possibile che questo governo non parli mai di precarietà? Parla di sicurezza ma mai di sicurezza sul lavoro. Vergogna”.

La leader Dem ha usato la parola vergogna riferendosi al governo anche sul tema scuola: ”Questo governo non ha detto una vera parola di condanna contro le aggressioni squadriste”.

FEDRIGA BLINDATO PER IL BIS IN FRIULI

Il governatore leghista vola, secondo i sondaggi, verso la riconferma. L’unico dubbio è con quale percentuale vincerà. E lui che dice sulla lista “Fedriga presidente”? Il governatore spiega:” Questa lista vuole essere complementare alle altre, non competitiva o sostitutiva, vuole attrarre gli elettori che non si riconoscono nei partiti nazionali ma che hanno apprezzato la mia azione amministrativa. È un modo per ampliare il consenso”. Più cauto sull’esito . E non è scaramanzia. Ammette:” Ogni partita si gioca sino alla fine e il risultato si conosce solo al fischio che la chiude”.