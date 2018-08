ROMA – Michele Anzaldi contro la propaganda di Rocco Casalino, esponente M5s e portavoce di Palazzo Chigi[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. “Presenterò un esposto alla Corte dei Conti e all’Agcom per sapere se è lecito che il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino, pagato con i soldi degli italiani, inondi la stampa di sms per fare falsa propaganda contro un partito di opposizione. È una distrazione di risorse pubbliche?”.

Il deputato dem Michele Anzaldi lo scrive sui social e posta lo screenshot di un messaggio inviato da Rocco Casalino, in cui si fa riferimento ai fischi rivolti agli esponenti del Partito democratico durante i funerali per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Ai funerali di Stato di 19 delle 42 vittime, applausi per i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I due leader sono arrivati alla Fiera di Genova per le esequie celebrate dal cardinal Angelo Bagnasco e sono stati accolti da applausi prolungati.

Il leader della Lega si è anche intrattenuto con alcune delle persone presenti per scattare foto.

Fischi, invece, per i parlamentari del Pd che si sono presentati ai funerali. Tra loro anche il segretario, Maurizio Martina.