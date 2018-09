ROMA – Gaetano Intrieri, docente universitario ed ex presidente del Cosenza Calcio, è uno dei 14 consulenti scelti dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per effettuare la valutazione dei costi e benefici delle grandi opere, con particolari competenze nella gestione di Alitalia.

La figura di Intrieri però è tra quelle che ha messo più in difficoltà Toninelli, dopo le polemiche sollevate dal Il Foglio e da Lavoce.info, che l’hanno accusato di avere mentito sul suo curriculum. In particolare, a essere messi sotto la lente di ingrandimento, sono stati un presunto master in Business Administration al Mit di Boston e il lavoro presso la McKinsey, una delle più grandi società al mondo di consulenza, che sarebbe durato otto anni.

Inoltre, come sottolinea il quotidiano La Verità, Intrieri ha riportato una condanna definitiva per aver distratto, quando ricopriva il ruolo di amministratore delegato di Gandalf spa, 429mila euro dalla compagnia aerea di Parma per “vantaggio patrimoniale personale”. La vicenda giudiziaria risale al 2003 e si è chiusa lo scorso autunno con la sentenza della Cassazione: i giudici hanno confermato la condanna a 3 anni e 6 mesi, ridotta a 2 anni e 4 mesi con le attenuanti generiche e poi cancellata dall’indulto del 2006.

A tutto questo si aggiunge una polemica dovuta ad una serie di tweet sessisti pubblicati sul suo profilo lo scorso 12 agosto.

Intrieri pubblicò un post, secondo sue informazioni, sull’imminente passaggio del giocatore Milinkovic-Savic dalla Lazio al Milan (mai avvenuto, ndr), riportando le cifre e i dettagli dell’operazione. Qui arriva il commento di una utente che gli scrive: “Fatti meno canne”. Lui allora le risponde: “E tu fai meno pompi**”. La discussione non si ferma. “Lei è un ignorante e cazza** molto maleducato, la cosa grave è che ci sono tanti che le credono pure. I pompi** li farà sua madre o sua sorella” è la risposta della donna. Intrieri non ci sta: “Quindi io mi faccio le canne e Lei non può fare i pompi**?? Mi faccia capire Lei può offendere e poi si arrabbia se qualcuno le risponde a brutto muso?? Ottimo allora si metta a gambe aperte. Buona serata”.

La discussione va avanti e alla donna, che sostiene che “persona non può essere offesa in modo così pesante per avere espresso un parere su una trattativa di calciomercato”, Intrieri replica: “Facciamo che lei non fa i pompi** e io non mi faccio le canne. Reputo offensiva la sua frase perché sono contro ogni forma di droga, se lei è contro i pompi** mi scuso ma lo deve fare anche lei con me”.