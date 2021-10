Chi è Gaetano Manfredi: età, carriera, vita privata del nuovo sindaco eletto a Napoli, ospite di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, su RaiUno.

Ingegnere e già ministro della Ricerca nel governo Conte II, Manfredi è il candidato del Patto per Napoli che è riuscito a mettere d’accordo Pd e M5s, con un’ampia coalizione che si è rivelata vincente. Ha stravinto al primo turno con il 62,88% dei consensi, il triplo rispetto al candidato di centrodestra Catello Maresca.

Età, carriera: la biografia di Gaetano Manfredi

Gaetano Manfredi, o come molti lo chiamano il Prof, ha 57 anni compiuti il 4 gennaio scorso. E’ nato a Ottaviano, nel 1964, sotto il segno zodiacale del Capricorno. E’ residente a Nola, ma considera da sempre Napoli la sua città adottiva dal punto di vista professionale.

Ingegnere e docente universitario di Tecnica delle Costruzioni all’Università Federico II di Napoli, ne è stato rettore dal 2014 al 2020. Negli stessi anni ha guidato la Crui, la Conferenza dei rettori italiani, prima di entrare da tecnico nel secondo governo Conte al ministero dell’Università.

A un ingegnere si chiede ora di salvare la città dal pre-dissesto, dalla voragine di due miliardi di euro accumulata nel bilancio comunale, sfida che aveva lasciato lungamente in dubbio il professore sull’accettare o meno la candidatura.

Moglie Cettina Del Piano, figlia, fratello: la vita privata di Gaetano Manfredi

Della vita privata del neo eletto sindaco di Napoli sappiamo quanto basta. Gaetano Manfredi sposato con il medico Cettina Del Piano.

Dalla loro unione è nata una figlia, Sveva. Manfredi ha anche un fratello minore, Massimiliano, anche lui politico: già parlamentare Pd, dal 2013 al 2018, oggi siede nel consiglio regionale della Campania.

Partito e incarichi: la vita politica di Gaetano Manfredi

La sua carriera si intreccia con la politica per la prima volta nel 2006, quando è nominato consigliere tecnico del ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, durante il secondo governo Prodi.

È stato anche membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Commissione Grandi Rischi della Protezione civile.

Nel 2019 entra nel governo Conte II in carica fino al 13 febbraio 2021. Durante il suo mandato Manfredi ha affrontato la crisi nelle Università dovuta alla pandemia da Covid-19 e ha presentato un progetto di riforma per abolire l’esame di stato e rendendo abilitanti le lauree dei corsi di Biologo, Architetto, Farmacista, Veterinario, Psicologo e Dentista.

Gaetano Manfredi juventino

La campagna elettorale di Gaetano Manfredi è stata movimentata anche dalla sua fede calcistica. In una intervista l’allora candidato sindaco aveva affermato: “Non vado allo stadio da 30 anni ma da ragazzino tifavo per la Juventus. Lo sanno tutti perché io dico sempre la verità, dico anche cose che non mi convengono perché le persone non si prendono in giro. Ma io sono un grande tifoso di Napoli”.

Manfredi però ha anche assicurato: “So che il Napoli è importante nel cuore di tutti e se sarò sindaco per me che la squadra di calcio possa raggiungere i massimi livelli sarà un obiettivo fondamentale. Non guardo mai Napoli-Juve, per me è una piccola sofferenza, magari da sindaco il Napoli tornerà a vincere lo scudetto come ai tempi di Maradona, che abbiamo amato e ci ha insegnato che anche chi parte indietro ce la può fare”.