Giulio Gallera va a correre e scatena l’ira dei social network. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia posta una foto dal suo profilo Facebook, dopo una corsa con altri 4 amici, ma non si accorge (forse) di aver violato la zona arancione.

“Oggi 20 km lungo il Naviglio Martesana – ha scritto l’assessore – La maratona è maestra di vita. Stringere i denti e non mollare mai”. Peccato che però la Lombardia si trovi ancora in zona arancione, dove in teoria sarebbe vietata l’attività sportiva al di fuori del proprio Comune di residenza.

Tra gli scatti, infatti, c’è anche uno screenshot dello smartphone di Gallera in cui si vede il tragitto che avrebbe percorso: dalla mappa sembra che sia stato superato il confine di Milano all’altezza di Cascina Gobba in direzione Vimodrone-Cernusco sul Naviglio.

Gallera, i commenti amareggiati su Fb

“Bravo, corri in gruppo e fuori dal Comune in barba al Dpcm – commenta qualcuno – E poi 20 km non sono una maratona”. Qualcun altro sottolinea: “Non solo esce dal Comune in zona arancione, ma si incontra anche con gli amici, rigorosamente senza mascherine, e non contento posta tutto sui social”.

C’è anche chi la butta sul ridere: “L’autodenuncia è sempre benvenuta. Grazie Giulio per aver fatto il primo passo”.

Mentre il consigliere del Pd Pietro Bussolati, coglie l’occasione per blastare l’avversario: “Gallera ha violato in un colpo due regole della zona arancione, immortalando tutto sul suo profilo Instagram”. Quindi il colpo di grazia: “Questo succede mentre i lombardi fanno immensi sacrifici per uscire da una situazione causata anche dai tanti errori e pasticci di Gallera e soci”.

Più drammatico il commento del capogruppo M5s Massimo De Rosa: “Oggi qualcuno piange un morto in famiglia grazie alla pessima gestione dell’emergenza sanitaria, ma lui riesce a sorridere con un pugno di amici per l’eroica impresa sportiva”. “Gallera è totalmente inconsapevole di ciò che succede in Lombardia, quando deciderà di dimettersi sarà sempre troppo tardi”. (Fonte: Facebook).