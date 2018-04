ROMA – “Matteo Renzi ha licenziato Di Maio, speriamo almeno gli abbia pagato i contributi” e Roberto Fico “vada a fare il colf di Di Maio”. Così Maurizio Gasparri scherza sugli ultimi rivolti della politica italiana.

Intervenendo ai microfoni di Ecg, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, Gasparri si è innanzitutto soffermato a commentare le parole del segretario dimissionario del Pd che, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha chiuso senza se e senza ma ad un’ipotesi di governo Pd-M5s.

“I toni di Renzi sono stati molto drastici e sprezzanti – osserva Gasparri – Renzi è riuscito addirittura a dire alcune verità sull’arroganza, la supponenza e l’inconsistenza dei Cinque Stelle. Insomma, Di Maio è stato licenziato, chissà se gli hanno pagato i contributi oppure gli è successo come alla colf di Fico, che pare non abbia pagato i contributi alla colf, la sua compagna, in casa dove abita lui. Sono felice sia finita questa pagliacciata di Di Maio Premier. Ora si vada alla serietà, il centrodestra ha più numeri, si dia l’incarico a un esponente di centrodestra per cercare i numeri in Parlamento”.

Riguardo alla bufera che ha travolto il presidente della Camera, Roberto Fico, accusato in un servizio delle Iene di avere assunto una colf in nero, Gasparri non ha dubbi:

“La sua è una situazione paradossale. I comportamenti privati dimostrano la differenza tra il dire e il fare. Sono tutti buoni a moralizzare, poi la differenza la fanno i fatti, i comportamenti. L’inchiesta delle Iene ha messo Fico a nudo. Si è dimesso Fico? E’ caduto dall’albero? Appena parla ora potrà essere messo a tacere. E’ un fico muto. I cinque stelle hanno sempre fatto i moralizzatori, hanno tuonato su tutto e su tutti, non ci sono giustificazioni, non c’è perdono, non c’è tolleranza. I moralisti della bugia devono essere presi all’orecchio e messi alla porta. Fico dovrebbe andare a fare il colf di Di Maio, ma con un trattamento regolare, con i contributi pagati. Questa gente ci ha già stufato, i grillini dicono una cosa e ne fanno un’altra. Non se ne può più. Non pagano i contributi alla colf, utilizzano stranieri senza permesso di soggiorno”.

