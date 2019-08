ROMA – “Al voto subito, ma con #centrodestraunito, per avere così una maggioranza certa, ampia e stabile, per un governo di 5 anni, per affermare coerenza e lealtà”.

A scriverlo in un tweet è il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Salvini: “Manovra già pronta, vedrò gli alleati in settimana”

Ma cosa ne pensa Salvini di un centrodestra unito? Il leader della Lega ha fatto cenno alla possibile apertura al centrodestra spiegando che già la prossima settimana, in vista delle elezioni regionali, “mi incontrerò con gli alleati del centrodestra e sicuramente parleremo anche d’altro”.

Poi, contro quelli che lo accusano del rischio dell’aumento dell’Iva, su Twitter ha specificato che la manovra lui già ce l’ha pronta: “Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva ma riduzione delle tasse sulla casa. La nostra manovra economica è già pronta. A Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona”.

Da Catania, il leader della Lega ha legato il voto rapido ad un governo subito in grado di fare la manovra finanziaria: “Se si vota a metà ottobre, a fine ottobre l’Italia potrebbe avere un governo in carica nel pieno delle sue funzioni. Si avrà così il tempo di fare una manovra finanziaria coraggiosa”. Poi ha spiegato che se dalle elezioni viene fuori una maggioranza stabile e una prospettiva di 5 anni “lo spread lo dimezzi”.