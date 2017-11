ROMA – “I parlamentari sono abusivi, sono fuorilegge. Siamo pronti ad arrestare polizia, carabinieri e magistrati se non li arresteranno. Fabio Fazio e Bruno Vespa rischiano di essere processati”: a dirlo è il generale Antonio Pappalardo.

Intervistato da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio per Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, il leader del Movimento Liberazione Italia ha arraccato:

“I parlamentari sono matti. Non sono stati convalidati, qualsiasi cittadino in qualsiasi momento li può arrestare. Noi dal 27 novembre andremo in tutte le Procure della Repubblica e inviteremo le forze dell’ordine ad arrestarli. Se non lo faranno, saremo noi ad arrestare carabinieri, poliziotti e magistrati. La legge è uguale per tutti. I magistrati devono fare il loro dovere. Un ufficiale di polizia se trova Bersani per strada lo deve arrestare. Lo deve arrestare. Fatemi confrontare con queste persone. Nessuno potrà dirmi che affermo il falso. Sono fuorilegge e voi non dite nulla. Qualsiasi cittadino che incontra un parlamentare lo può arrestare”.

Pappalardo si è detto pronto ad arrestare anche forze dell’ordine e magistrati:

“Devono arrestare i parlamentari, è obbligatorio. Arrestare carabinieri e magistrati è molto semplice. Vado lì e gli presento un verbale di arresto perché non procedono. Il cittadino può arrestare chi viene colto in flagranza di reato. Se loro non fanno il loro dovere io mi acchiappo il colonnello e gli dico che è in arresto. I miei colleghi la devono smettere di non far rispettare la legge”.

Secondo Pappalardo presto anche molti giornalisti verranno processati: