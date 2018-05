ROMA – Un governo Pd-M5s è irrealistico secondo Paolo Gentiloni, in premier ancora in carica che è intervenuto a Che tempo che fa su Rai 1. “Dire no a Mattarella sarebbe dire no al Paese, è molto pericoloso”, avvisa Gentiloni commentando le dichiarazioni di Luigi Di Maio, leader di M5s, e di Matteo Salvini, leader della Lega.

Invocando il governo Gentiloni che resti fino alle urne “non so se Di Maio mi abbia fatto un favore o meno perché il governo senza avere un rapporto di fiducia col Parlamento” sarebbe “un problema”, dice Gentiloni. Restare a Chigi? “Preferirei di no ma quello che decide il presidente della Repubblica mi troverà sempre pronto a rispondere. Lo considero un dovere. Se il presidente della Repubblica fa una richiesta non prenderla in considerazione è difficile”.

Per il premier il governo Pd-M5s non era realistico, ma ammette che ci sarebbe potuta essere discussione: “Forse si poteva discutere perché questo avrebbe messo a nudo le contraddizioni. Ma forse il gran rifiuto non era indispensabile. Non penso fosse realistico un accordo del Pd con il M5s”.

E ha aggiunto: “In campagna elettorale da una parte si è sentita la fiera delle velleità. Se poi pensiamo ai toni, ancora fatico a capire come la Lega e i Cinque stelle, che non sono parenti stretti, riescano a fare davvero un governo insieme. E comunque certamente è un’operazione legittima ma a livello europeo sarebbe considerata un’incognita abbastanza singolare per un grande Paese come l’Italia”.

Gentiloni avverte: “I fondamentali sono a posto e non faccio profezie di sventura. Ma a riportare fuori strada l’Italia ci si mette un attimo: in pochi mesi ci si può portare a una crisi molto pericolosa. Attenzione alle scelte che si fanno in economia e politica estera”.

E infine si dice pronti ad accogliere le proposte di Mattarella: “La proposta che farà il Presidente la prenderemo in considerazione positivamente in ogni modo. Nel Pd Mattarella troverà un interlocutore positivo”.

