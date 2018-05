ROMA – Altri due giorni al massimo per dare un nome al Colle, Mattarella ha concesso un week end ma lunedì mattina lo esigerà per conferirgli l’incarico. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]E’ ancora lì, attorno all’identikit del presidente del Consiglio del futuro governo giallo-verde, che si annidano le spine dell’intesa tra M5S e Lega. E se sul contratto di governo i due partiti assicurano “piena sintonia” dando già uno schema, su chi siederà a Palazzo Chigi permane una coltre di assoluto silenzio.

Una sintonia che potrebbe essere piena concentrando gli sforzi su un nome, come si dice, terzo. Se Enrico Giovannini, che piaceva ai 5 Stelle, si è sfilato perché si considera uomo di sinistra, ora i rumors più affidabili sono indirizzati verso il diplomatico Giampiero Massolo, non esattamente un nome conosciuto all’opinione pubblica ma che, stando al Corriere della Sera, gode di stima e fiducia da entrambe le parti.