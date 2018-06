ROMA – Giancarlo Giorgetti è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Conte. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Prende il posto lasciato da Maria Elena Boschi, fedelissima di Matteo Renzi. La carica passa così dal Pd alla Lega.

Della Lega Nord di Umberto Bossi Giorgetti è stato l’uomo macchina. Ora è il braccio destro di Matteo Salvini, chiamato anche il “Gianni Letta” della Lega versione governo.

Giorgetti nasce nella provincia di Varese nel 1966 e ha una biografia da self made man: dopo il diploma da perito aziendale si laurea alla Bocconi e diventa commercialista e revisore contabile. Ma è l’attività politica, targata Lega Nord, a coinvolgerlo già prima dei 30 anni.

Entra in Parlamento nel 1996 e non vi esce più. Dal 2001 al 2006 e dal 208 al 2013 è presidente della commissione Bilancio della Camera. Schivo, riflessivo, pontiere nato, Giorgetti si occupa da decenni dei rapporti della Lega con gli altri partiti ma ne è anche un po’ l’ambasciatore presso le più alte istituzioni e le sedi diplomatiche stranieri, facendo da contraltare, in questi ultimi anni, a ben più impulsivo Salvini.

Nel 2013, tra l’altro, viene nominato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, membro del Gruppo dei Saggi per elaborare un programma di riforme istituzionali ed economiche attorno al quale riunire una maggioranza parlamentare che sostenesse un nuovo governo.

Diversi i provvedimenti in cui c’è stata la sua impronta, dalla legge 40 sulla procreazione assistita alla manovra economica varata nella convulsa estate del 2011. Spostato con Laura Ferrari è tifoso della squadra di calcio inglese Southampton.