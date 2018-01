ROMA – La moglie di Piero Pelù scende in campo politico contro Matteo Renzi e al fianco di Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali. Gianna Fratta, nota direttrice d’orchestra che ha lavorato in tutto il mondo, è stata candidata a Foggia, lei che dal palco del concertone del primo maggio definì Renzi “il boyscout di Licio Gelli” e gli 80 euro come una “elemosina.

Il Corriere della Sera scrive che Gianna Fratta ha tenuto concerti dalla Royal Academy di Londra al Berliner Symphoniker a Berlino e sarà in lista a Foggia. Oltre alla moglie di Piero Pelù, Grasso ha deciso di schierare tra le sue file anche Massimo Manera, presidente della fondazione La notte della taranta, aria Laterza e Michele Laforgia, figlio dell’ex sindaco di Bari Pietro Laforgia. Candidata anche la docente universitaria di Bari Stella Laforgia, che non ha alcuna parentela con l’altro candidato, ma è la sorella di Francesco, capogruppo di Leu alla Camera.