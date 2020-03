ROMA – “Non riesco ad accettare è che non sia stato emanato un disciplinare di comportamento per gli agenti, nessuno vuole assumersi la responsabilità. Calo dei reati? Non credo che dobbiamo rinunciare a dei parametri di libertà per far diminuire i reati”: a parlare, intervenendo a Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, è il deputato della Lega Gianni Tonelli, ex segretario del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia).

Parlando dei dati che registrano con l’emergenza coronavirus un calo dei reati, Tonelli dice: “Non credo che dobbiamo rinunciare a dei parametri di libertà per far diminuire i reati. Io non sono per il coprifuoco. Penso che per il futuro semplicemente bisogna attuare delle politiche di potenziamento dell’efficienza delle forze di sicurezza e dando efficienza e snellezza ai procedimenti giudiziari. E’ chiaro che questi reati ci saranno sempre, ma questi comportamenti vanno limitati a dei parametri di accettabilità”.

Sulle condizioni di lavoro delle forze di polizia, Gianni Tonelli è netto: “Non riesco ad accettare è che non sia stato emanato un disciplinare di comportamento. In attività pericolose come in questo caso il datore di lavoro deve stilare una serie di comportamenti che devono essere posti in essere e anche verificare. Invece qui i colleghi devono inventarsi come comportarsi per non rischiare di essere contagiati. Questo disciplinare non è stato deciso perché nessuno vuole assumersi la responsabilità”. (Fonte: Radio Cusano Campus)