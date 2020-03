Giorgia Meloni scrive a Conte: “Mille euro sul conto corrente degli italiani, subito”

ROMA – Giorgia Meloni chiede a Conte di accreditare, immediatamente, 1.000 euro sul conto corrente agli italiani che ne faranno richiesta.

“Annuncio che ho mandato ieri sera al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, una lettera con una proposta già scritta e articolata per accreditare immediatamente sul conto corrente di chi ne fa richiesta 1.000 euro. Esattamente come lo Stato, con un click, ti preleva i soldi quando non hai pagato una multa o ti blocca il conto corrente se hai una azienda che non è considerata in regola, lo Stato con un click può mettere i soldi sul tuo conto corrente. Speriamo che qualcuno ci risponda”.

Queste le parole del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in diretta a “Non Stop News”, in onda su RTL 102.5.

“È vero – continua ancora Giorgia Meloni – che il Governo prevede per i lavoratori una serie di provvedimenti, come la cassa integrazione in deroga e il contributo per gli autonomi, ma secondo tutti gli esperti questi soldi fisicamente non arriveranno prima della metà o la fine di aprile. Noi non possiamo permettere che, per colpa della burocrazia, persone che non stanno lavorando per una causa di forza maggiore non abbiano i soldi per mangiare e per dare da mangiare ai loro figli. Dobbiamo fare di più”.

Fonte: RTL.