ROMA – Un maiale che rovista in mezzo ai cassonetti stracolmi della spazzatura a Roma. Con questa foto, pubblicata su Facebook, Giorgia Meloni attacca la sindaca Virginia Raggi. Un’immagine forte, spiega la presidente di Fratelli d’Italia, simbolo del fallimento dei 5 stelle.

“L’immagine di Roma, Capitale d’Italia e d’Europa. Il fallimento dell’amministrazione Raggi è ormai ben nota a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema rifiuti, continua a dare la colpa alle precedenti amministrazioni. #GiorgiaMeloniPremier #4marzovotaFdI”.

La foto, secondo alcune fonti di FdI, risalirebbe a ieri, mercoledì 10 gennaio. E’ stata scattata in zona Romanina. Ma non è la prima volta che la Capitale offre certi indecorosi spettacoli: già in passato erano circolate in rete foto di cinghiali che scorrazzavano per la città e vicino ai cassonetti.