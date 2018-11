ROMA – Se voleva attirare su di sé un po’ di attenzione, Giorgia Meloni c’è riuscita con un post su Facebook che voleva essere ironico ma ha raccolto più insulti che like. La presidente di Fratelli d’Italia s’è fatta immortalare all’interno di un caseificio con la didascalia “O parmigiano, portami via”. Gioco di parole un po’ scontato prima che offensivo, ma tant’è, in rete c’è chi non l’ha presa affatto bene.

“Feccia fascista”, “una poveraccia”, “ridicola”, “levatele il cellulare”, soprattutto non è piaciuto che a sfottere i partigiani fosse proprio lei, donna dichiaratamente di destra e figlia non pentita della storia fascista. Qualcuno ha fatto rilevare che “il confine fra il profilo ufficiale e quello fake di Meloni è molto labile”, ma insomma la polemica appare un po’ tirata per i capelli.

Alla fine anche Meloni ci ha voluto dare un taglio postando un’altra foto, altra forma di formaggio e altra didascalia: “Vedo troppi nervosetti nei commenti. Fatevi una risata e mangiatevi un po’ di Parmigiano”. Bella, ciao.