Giorgia Meloni premier. E’ l’idea che Massimo Boldi ha lanciato in una intervista al quotidiano Libero, che così descrive la leader di Fratelli d’Italia: “E’ molto cresciuta e mi appassiona, ha dei toni da sindacalista che ti trascinano”.

Opinione personalissima, che avrebbe tutto il diritto di essere espressa, se non fosse che il partito della Meloni, Fratelli d’Italia, l’ha assurta al rango di un vero e proprio endorsement di alto lignaggio. E’ accaduto infatti che il terzo partito italiano, stando ai sondaggi attuali, abbia pensato bene di rilanciare sui propri canali social le parole dell’attore comico con assoluta enfasi.

Del resto anche l’amico rivale Matteo Salvini ha più volte attinto alle dichiarazioni di personaggi come Er Faina e Iva Zanicchi. Ognuno si sceglie i propri influencer e Fratelli d’Italia è ben lieta di farsi rappresentare da Cipollino.

Massimo Boldi, cosa ha detto a Libero quotidiano

In realtà nella stessa intervista Boldi ha espresso opinioni su molti dei protagonisti della politica italiana. A partire da Luigi Di Maio che vedrebbe bene in uno dei suoi cinepanettoni. “Il personaggio più comico dei 5 Stelle? – ha detto scherzando – Fatico a individuarne uno di preciso. Di sicuro, arruolerei Di Maio in un cinepanettone, gli farei fare il figlio di Cipollino, che è molto più affidabile di lui. Così potrei redarguirlo”.

Ma l’attore ha avuto parole di riguardo anche per Giuseppe Conte, del quale ha riconosciuto il buon lavoro svolto in questi due anni di governo, nell’una e nell’altra maggioranza.

“Non ha lavorato male durante i suoi mandati ma è circondato da ministri deboli e inesperti, che fanno rimpiangere i politici della Prima Repubblica”, ha detto. Già, la Prima Repubblica, quando i partiti si contendevano il favore di intellettuali e giganti della letteratura.

Massimo Boldi, Berlusconi “statista inarrivabile”

Infine, non poteva mancare un elogio a Berlusconi, che Boldi vorrebbe come futuro Presidente della Repubblica. “Se lo meriterebbe. Lasciamo perdere le sue vicende legate alle donne e la sua fama da latin lover. Come statista è inarrivabile”. Statista. Inarrivabile