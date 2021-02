Giorgia Meloni, professor Gozzini le dà della vacca e scrofa. Il compagno la difende in diretta tv

Il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, giornalista di Tgcom 24, ha difeso la leader di Fratelli d’Italia in diretta tv rivolgendosi al professor Giovanni Gozzini che l’ha insultata durante una diretta radio.

Giorgia Meloni insultata, il compagno in diretta tv: “Sono fiero di quello che ha fatto”

Dopo aver mostrato in video alcuni articoli sulla vicenda, Giamarco ha detto: “Io sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita”.

“Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in determinati termini”.

“Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”.

“Io mi auguro professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi. Questo è quanto vi dovevo dire” (il video in fondo all’articolo).

Insulti alla Meloni, solidarietà da Mattarella e Draghi

La telefonata prima del Capo dello Stato Sergio Mattarella, poi quella del premier Mario Draghi e i messaggi del Presidente del Senato Elisabetta Casellati e di quello della Camera Roberto Fico.

E’ una valanga di solidarietà quella che ha sostenuto la leader di Fdi Giorgia Meloni. Giovanni Gozzini, docente all’Università di Siena, in radio prima l’ha definita prima “ortolana e pesciaiola” per poi andare giù sempre più duro: “Rana dalla bocca larga, vacca, scrofa”. Tutto ciò per contestare la sua non partecipazione al Governo Draghi.

Gozzini è uno storico. Dopo le sue frasi si è pentito: “Sono a porgere le mie scuse a tutti quanti, a Giorgia Meloni per prima”, ha detto quando ormai era tardi, prima di chiudersi nel silenzio.

Prima che si definisse la portata della vicenda, dopo Mattarella (“gesto che ho molto apprezzato” ha commentato la leader di Fratelli d’Italia), Draghi e i presidente delle camere, le prese di posizione sono arrivate soprattutto dal centrodestra.

Dal centrosinistra, le prime parole di vicinanza alla leader di Fdi sono state quelle del tesoriere del Pd Walter Verini.

Meloni, solidarietà bipartisan

Successivamente si è aperta una vera e propria diga e sono arrivati i commenti bipartizan. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti ha commentato: “Non si scherza con odio e violenza”. Il deputato di Leu Nicola Fratoianni ha invece detto: “Con le parole di odio, di sessismo e con gli insulti non si fa lotta politica”. Anche l’Anpi ha preso le distanze dal professore: “L’Italia democratica non può tollerare da parte di chiunque il linguaggio dell’odio”.

Contro le parole del professore Gozzini anche Donatella Conzatti e a Luciano Nobili di Italia Viva, Emma Bonino di Più Europa, la sindaca di Roma Virginia Raggi, e un lungo elenco di esponenti di ogni schieramento. “Altro che scuse, questo ‘professore’ merita il licenziamento”, ha detto Matteo Salvini. E Silvio Berlusconi: “Forza Giorgia siamo con te”.

Rettore Siena: “Trasmetterò atti al collegio di disciplina”

Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati ha intanto annunciato: “Nelle prossime ore mi confronterò con l’ufficio legale e poi trasmetterò gli atti al collegio di disciplina dell’Ateneo“.