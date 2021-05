Giorgia Meloni racconta il bullismo: “A 9 anni pesavo 65 chili, mi chiamavano cicciona”

Giorgia Meloni si racconta in un’intervista a Gente, in edicola da venerdì 14 maggio, parlando del bullismo subito e dell’uscita del suo libro “Io sono Giorgia”. “Devo tutto a mia madre, mi ha insegnato la caparbietà, il coraggio e la dedizione al lavoro”, dice la leader di Fratelli d’Italia. “Mio padre mi ha rifiutata e questo mi ha creato difficoltà con gli uomini”.

Giorgia Meloni, il peso e il bullismo

E poi svela i problemi di peso e il bullismo: “A nove anni pesavo 65 chili. I bulli mi davano della cicciona ma la mia reazione fu mettermi a dieta. I nemici servono per farti superare i tuoi limiti”. E sulle quote rosa: “Le donne non sono panda da proteggere, occorre che la politica dia loro i mezzi per competere ad armi pari con gli uomini”.

In “Io sono Giorgia”, Giorgia Meloni si racconta in prima persona. E dice chi è, in cosa crede, e come è arrivata fin qui. In un percorso che, dice lei stessa, si basa tutto su una sfida: “In un mondo nel quale tutti puntano a diventare qualcuno, la sfida che ho imposto alla mia vita è riuscire a rimanere me stessa, costi quel che costi”.

Il libro di Giorgia Meloni

Nel libro Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua infanzia e del suo rapporto con la mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l’assenza del padre; della sua passione viscerale per la politica; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d’amore con Andrea.

“Voglio che chi dovesse scegliere di votarmi, di sostenermi, di credere in me, in futuro, lo faccia consapevolmente, conoscendomi per quello che sono”, scrive Meloni nell’appassionata introduzione di un libro che, aggiunge, arriva ad un “punto di snodo” della sua vita. “Abbastanza avanti da poter incidere, ma non ancora libera dal rischio di perdermi”, dice, promettendo di raccontarsi “senza trucchi, senza inganni”.