Giorgia Meloni si è vaccinata allo Spallanzani di Roma. Non pubblicherà nessuna foto

E dopo Matteo Salvini anche Giorgia Meloni ora si è vaccinata. Il presidente di Fratelli d’Italia si è sottoposta questa mattina, lunedì 26 luglio, alla prima dose del vaccino anti covid. La vaccinazione è avvenuta presso l’INMI Lazzaro Spallanzani. E’ quanto trapela dallo staff della leader FdI, che aveva già prenotato nel mese di giugno ma a causa di impegni, legati al ruolo di presidente dei Conservatori e riformisti europei, aveva dovuto rimandare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino.

Giorgia Meloni e il vaccino, nessuna foto sui social?

Al contrario di Salvini però la Meloni non pubblicherà nessuna foto o post per pubblicizzare la vaccinazione. Lo aveva spiegato in passato la stessa Meloni in passato.

“Anche io mi vaccinerò. Se mi farò la foto? Non credo, e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale” aveva detto a Morning News su Canale 5. “I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare”.

Poi era tornata sul green pass: “stiamo assistendo a un dibattito puramente ideologico. Utilizzarlo per entrare al bar o al ristorante è sbagliato e inutile, danneggerebbe solo la nostra economia e questo non possiamo permettercelo” aveva scritto su Facebook.

Giorgia Meloni e la prima dose

