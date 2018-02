ROMA – “Capitale d’Italia: stazione Termini sono le 19:30 e questa è la realtà che vedete quando uscite fuori. Una realtà di degrado, gente ubriaca per la strada che grida, c’è un pò di tutto ed è quello che si vede ogni giorno e che è bene documentare perchè nella mia Italia questa roba non esiste e non ci sono zone franche”. Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia facendo una diretta Facebook all’uscita della stazione.

Mentre cammina la Meloni viene avvicinata da un uomo che le dice: “Non mi prendere in giro perchè se no qui sono calci. Ma chi sei?”. La presidente di Fdi allora si ferma e gli risponde: “Scusa ripeti? Non ho capito quale sia il problema, se uno non fa quello che dici tu lo prendi a calci fuori dalla stazione?”. L’uomo che nel frattempo si era allontanato subito si riavvicina alla presidente di Fratelli d’Italia e aggiunge: “Sono le prese in giro che sono brutte”. La Meloni contro replica: “Ma quali prese in giro, ma cosa fai? Ti metti a minacciare una donna fuori dalla stazione?”. L’uomo smentisce di aver fatto delle minacce e ribatte: “Bella ma chi ti sta minacciando.. Mettete le parole in bocca alla gente”.

Meloni a quel punto decide di non rispondere e continua a camminare: “Questa – aggiunge – è la situazione alla stazione Termini, nel centro di Roma. Parcheggiatori abusivi che se non fate quello che dite vi minacciano e dicono che vi prendono a calci. C’è di tutto. Noi vogliamo andare al governo per dire basta a questo schifo, la gente che alle 19:30 esce dalla stazione deve poter camminare in sicurezza senza essere minacciata”.

Il video è stato pubblicato sulla pagina YouTube di Agenzia Vista.