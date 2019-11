Giorgia Meloni: “Transatlantico deserto”. Il M5s: “Hai sbagliato giorno”

ROMA – Giorgia Meloni ieri, giovedì 21 novembre, sui social ha pubblicato una foto del Transatlantico deserto:

“Ops, Transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti!

Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d’Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari? Ps. Noi anche oggi al lavoro, tra poco illustriamo gli oltre 500 emendamenti alla manovra presentati da Fratelli d’Italia”.

Il problema, hanno evidenziato in molti, è che il giovedì si lavora nelle commissioni.

“Ciao Giorgia – le ha risposto il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Giuliodori – io cambierei chi ti gestisce il calendario altrimenti non si spiega il tuo 27% di presenze in aula. Se vuoi lavorare ci trovi al quarto piano di Montecitorio, nelle varie Commissioni”.

“Meloni assenteista finalmente va a lavoro ma… sbaglia giorno” si legge in un altro post del Movimento 5 Stelle.

“Comunico al M5S – è la replica della Meloni – che non ho sbagliato giorno. Ribadisco: io in Parlamento vado quasi tutti i giorni, anche se non si vota. A lavorare. Invece i 5S confermano di venire solo quando si vota (SE NO PERDONO GETTONE PRESENZA) cioè 2-3 giorni a settimana. E gli altri giorni che fanno?”.

Fonte: Facebook, Instagram.