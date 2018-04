ROMA – Giorgio Napolitano è sopravvissuto al delicato intervento al cuore. Lo ha annunciato in conferenza stampa il cardiochirurgo Francesco Musumeci che lo ha operato nella notte. “L’intervento è andato molto bene – ha rassicurato il professor Musumeci – il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti”.

Le prossime ore saranno decisive, ha spiegato il chirurgo che, nonostante la veneranda età del presidente, resta ottimista: “La tempra è forte”, ha detto. Il presidente emerito della Repubblica era stato trasportato d’urgenza, martedì sera, all’ospedale San Camillo di Roma, a seguito di un malore avuto nel pomeriggio, con forti dolori al petto.

Napolitano, 93 anni, è stato ricoverato per una dissecazione parziale dell’aorta. Come riporta Carlo Picozza di Repubblica che per primo ne ha dato notizia, l’ex Capo dello Stato si era sentito male nel pomeriggio mentre era in visita alla moglie Clio, a sua volta ricoverata nella clinica Paideia di Roma a seguito di una caduta. Dopo una visita del suo cardiologo di fiducia e i primi accertamenti sanitari, ne è stato deciso il trasferimento al San Camillo, l’azienda ospedaliera più grande d’Europa.

Nella notte è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore. “Ora dorme e verrà trasferito in terapia intensiva – ha detto lo specialista – Ovviamente i suoi 93 anni conteranno sul tempo di recupero, ma la sua grande tempra lo aiuterà”.

Il dottor Musumeci ha poi aggiunto che Napolitano è “arrivato cosciente in sala operatoria – racconta ancora il dottor Musumeci – e gli ho spiegato come si sarebbe svolto l’intervento, prima di addormentarlo. Era lucido, sveglio e ci ha incoraggiati”. “Ora aspetteremo domattina per svegliarlo e vedere come va”, ha concluso.