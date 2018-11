Giovani italiani i più a destra tra i paesi dell’Europa occidentale

ROMA – I giovani italiani sono più a destra rispetto ai coetanei che vivono negli altri paesi dell’Europa occidentale. E’ quanto rileva uno studio del centro di ricerca americano Pew Research Center, che pubblica un’analisi delle tendenze politiche dei giovani dell’Europa occidentale tra i 18 e i 29 anni.

“I giovani differiscono dagli adulti in molti modi diversi: guardano a sinistra, hanno una visione sociale e politica più progressista, sono più attenti ai diritti dei migranti e più favorevoli all’Unione Europea”, scrivono Laura Silver e Courtney Johnson nella presentazione dello studio. I dati però, a quanto pare, valgono molto meno per i giovani italiani.

Tra gli intervistati, un terzo degli intervistati si definisce “di sinistra“, dato significativamente maggiore rispetto agli adulti ma che non si traduce in un apprezzamento verso i classici partiti di centro-sinistra, cosa invece che resta valida per gli over 50 che si definiscono di sinistra. I giovani che guardano a sinistra sembrano infatti più orientati verso partiti ambientalisti o più nettamente schierati ideologicamente come lo spagnolo Podemos.

Per quanto riguarda i diritti civili e quelli della comunità LGBT, gli under 30 sono più progressisti degli adulti. In Danimarca, Francia, Regno Unito, Spagna e Olanda, le percentuali sfiorano il 90% e superano quelle degli adulti anche in Germania (73% contro il 62%) e Italia (58% contro il 38%).

Analizzando l’Italia anche in previsione di come si orienterà il voto alle prossime europee, i dati appaiono però diversi. Nel nostro paese i cittadini under 30 che si dichiarano di sinistra sono solo il 28%, dato che non differisce da quello degli over 50.

In generale, i giovani italiani sono più conservatori rispetto a quelli degli altri paesi. Il 58% dei giovani italiani è favorevole alla possibilità che una coppia gay adotti dei bambini, molto meno rispetto ai dati registrati in Germania (73%), Francia (79%) e Regno Unito (84%). I dati si discostano da quelli degli altri paesi quando si parla di immigrazione e fiducia verso l’nione Europea.

in questo caso, solo il 52% dei giovani italiani pensa che gli immigrati possano contribuire positivamente alla nostra economia, circa 25 punti in meno rispetto a quanto rilevato in Francia e Germania. Per quanto riguarda l’Unione, invece, i giovani italiani sono i più euroscettici in assoluto, e il dato è più alto anche rispetto a quello degli adulti.