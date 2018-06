ROMA – La fidanzata di Di Maio Giovanna Meloidia assente al giuramento: ​”Avevo altri impegni…”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Avvocato 36enne, siciliana, di fatto non ha partecipato alla cerimonia di giuramento del neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Di fatto proprio lei, come racconta il Corriere della Sera, si è irrigidita con chi le ha chiesto il motivo di quell’assenza che è stata notata: “Perché non ero a Roma? Altri impegni. Avevo altri impegni a casa”.

Poi rincara la dose: “Non so che dire. Non ero a Roma per altri impegni familiari. E non c’è bisogno di fare altre domande perché non vorrei rispondere a nessuna domanda”.

Come riporta Il Giornale: