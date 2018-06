ROMA – In diretta dal Quirinale il giuramento del nuovo governo, guidato da Giuseppe Conte. Insieme al presidente del Consiglio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], hanno giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tutti i nuovi ministri dell’esecutivo targato Lega-M5s. Martedì 5 giugno il primo scoglio del nuovo governo, con la fiducia al Senato.

Per la prima volta vicini in pubblico, Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono seduti accanto e in prima fila in attesa del giuramento nel salone delle feste al Quirinale. Il primo, in abito scuro e super sorridente. Il leader della Lega in giacca blu, non ha rinunciato alla cravatta verde, alla spilletta del Carroccio e a diversi braccialetti colorati. La squadra dei ministri del governo Conte è tutta vestita prevalentemente in scuro. Spiccano la giacca bianca del ministro Barbara Lezzi, la cravatta arancione del professor Paolo Savona (seduto tra Lorenzo Fontana e Enzo Moavero Milanesi) e la borsa lilla e la collana di perle di Elisabetta Trenta.

Di seguito l’elenco dei ministri e quindi la diretta streaming dalla pagina Youtube ufficiale del Quirinale.

– Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte.

– Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti.

– Ministro dell’Economia: Giovanni Tria.

– Ministro degli Esteri: Enzo Moavero Milanesi.

– Ministro degli Interni: Matteo Salvini (vicepremier).

– Ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro: Luigi Di Maio (vicepremier).

– Ministro ai Rapporti con il Parlamento: Riccardo Fraccaro.

– Ministro degli Affari Europei: Paolo Savona.

– Ministro della Difesa: Elisabetta Trenta.

– Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede.

– Ministro della Pubblica Amministrazione: Giulia Bongiorno.

– Ministro della Salute: Giulia Grillo.

– Ministro degli Affari Regionali: Erika Stefani.

– Ministro del Sud: Barbara Lezzi.

– Ministro dell’Ambiente: Sergio Costa.

– Ministro ai Disabili e alla Famiglia: Lorenzo Fontana.

– Ministro dell’Agricoltura e del Turismo: Gian Marco Centinaio.

– Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: Danilo Toninelli.

– Ministro dell’Istruzione: Marco Bussetti.

– Ministro dei Beni Culturali: Alberto Bonisoli.

Gallery