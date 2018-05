ROMA – Chi sarà il premier del governo Lega-M5s? Il favorito sembra Giuseppe Conte, ma alcuni siti (leggi Dagospia) indicano anche Paolo Savona [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno detto di aver trovato finalmente l’accordo su presidente del Consiglio e ministri, ma naturalmente i nomi ufficiali verranno fuori solo dopo l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella.

Vediamo ora chi è Giuseppe Conte. Avvocato e ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, era tra i nomi scelti da Luigi Di Maio nell’elenco dei ministri dell’eventuale governo Cinque Stelle. Ha 41 anni, è laureato in Giurisprudenza alla “Sapienza” e ha studiato a Yale, negli Stati Uniti, a Vienna, Parigi, Cambridge e New York. Nel corso della sua carriera accademica ha insegnato diritto civile e commerciale presso l’Università di Roma Tre, la Lumsa di Roma, l’Università di Malta e quella di Sassari. E’ membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e ha presieduto la commissione speciale del Consiglio di Stato che ha “destituito” Francesco Bellomo, il consigliere finito nella bufera per i corsi per aspiranti magistrati conditi da minigonne e “contratto” per le borsiste