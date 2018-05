ROMA – Non ha ancora ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella, che Giuseppe Conte, il professore di diritto privato indicato da Salvini e Di Maio come prossimo premier, deve già giustificare un pezzetto del suo lunghissimo curriculum vitae. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nelle 18 pagine del curriculum Conte ha menzionato una esperienza di studi americana: ha scritto di aver soggiornato “dal 2008 al 2012, ogni estate e per un periodo mai inferiore a un mese, presso la New York University per perfezionare e aggiornare i suoi studi”.

Peccato che alla prestigiosa università non se ne siano accorti, almeno stando alle verifiche del New York Times: la redazione ha infatti contattato l’ateneo per una conferma che non è arrivata. Alla New York University non c’è traccia del nome del signor Giuseppe Conte, né come docente, né come ricercatore, né come studente.

Il professor Conte non rilascia dichiarazioni in merito. Bisognerà aspettare. Forse, non ha torto e mostra buon senso Marco F., autore di un post sul sito di Today.it a commento della notizia: “Magari ci è stato per qualche seminario di un giorno, ma chi è che inserisce in un cv di 18 pagine, a 54 anni, cose del genere?”.